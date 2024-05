"Via, via", Allegri caccia Giuntoli dai festeggiamenti? Max minimizza: "Non è successo nulla..."

"Via, via", è il gesto plateale che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri rivolge a Cristiano Giuntoli.

"Via, via", è il gesto plateale che il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri rivolge a Cristiano Giuntoli durante i festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia. L'allenatore bianconero dopo aver abbracciato i suoi calciatori nemmeno si è avvicinato a Giuntoli, suo dirigente, mentre quest'ultimo stava applaudendo. E anzi lo ha allontanato con un gesto eloquente.

Nel post-gara Allegri ha però minimizzato il suo gesto: "Non è successo assolutamente niente, non ho detto nulla a nessuno. Rispetto molto la società e gli uomini. Assolutamente non volevo allontanare nessuno, volevo festeggiare con i miei ragazzi che hanno disputato una stagione importante anche se non siamo riusciti a lottare per lo Scudetto". Di seguito il video diventato virale sui social.

Ho visto male o #Allegri fa il gesto ‘via via’ a Giuntoli che sta applaudendo? #juve pic.twitter.com/pJaU4Ajp0j — roberto grossi (@ninersmessimale) May 15, 2024