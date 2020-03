Vice pres. Udinese: "La soluzione migliore è sacrificare l'Europeo"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Campoccia, vice presidente Udinese in merito all'emergenza Coronavirus: "Situazione ad Udine la leggiamo sui giornali, c’è grande preoccupazione. Il Friuli non è ancora in una situazione come in Veneto o Lombardia, dove c’è una situazione vicina al collasso".

PREOCCUPAZIONE - "La soluzione migliore, per la società Udinese, è quella di proseguire il campionato una volta che il contagio sarà ridotto a costo di sacrificare l’Europeo. La Serie A sta rischiando? In questo momento non abbiamo segnali, in ogni soluzioni siamo a posto. Dobbiamo trovare la forza di avere una cabina di coordinamento italiana ed Europea. È presto per dare giudizi, certo è che da un punto di vista del sistema siamo tutti preoccupati”.