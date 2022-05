Vicenza ai play-out, Baldini celebra Maggio: "Un esempio, ci siamo compattati con lui..."

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A fine match contro l'Alessandria in sala stampa interviene l'allenatore del Vicenza, Francesco Baldini. Queste le sue parole raccolte da Triveneto Goal: "I ragazzi sono stati molto bravi, primo tempo concesso poco e non abbiamo sfruttato diversi contropiede. Detto questo non abbiamo fatto ancora niente, abbiamo da fare due partite però abbiamo rimesso tutto nelle nostre mani. Contro il Cosenza la prima in casa è un vantaggio? Sono partite particolari, vanno giocate con la determinazione giusta. Si è compattata la società e anche i giocatori. Una menzione per Maggio? Oggi si fa fatica a parlare dei singoli, non so quante partite lui abbia fatto in Nazionale, è un esempio per tutti e ci siamo compattati anche grazie a lui, Meggiorini, De Maio, Padella e Giacomelli"