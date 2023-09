Vicepres. Galatasaray: "Era fatta per Vecino, alle 23.30 Sarri ha bloccato tutto e si è arrabbiato"

Salvo sorprese dell'ultimo momento, il mercato del Galatasaray è da ritenersi chiuso

Salvo sorprese dell'ultimo momento, il mercato del Galatasaray è da ritenersi chiuso. Il vicepresidente Erden Timur ha parlato in conferenza stampa degli obiettivi raggiunti e di qualche trattativa sfumata, come quelle per Matias Vecino e Sofyan Amrabat: "Eravamo d'accordo con Amrabat e stavamo raggiungendo l'intesa con la Fiorentina. Poi è arrivato il Manchester United, dove c'è il suo vecchio allenatore. Vecino? Lo seguiamo da due anni, c'era un accordo con lui e con la Lazio. Alle 23.30 Sarri non ha approvato la cessione, si è anche arrabbiato....".