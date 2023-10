VIDEO - Al Genoa non basta Gudmundsson, l'Udinese riacciuffa il 2-2 al 91': gli highlights

Si è conclusa sul 2-2 la sfida del Bluenergy Stadium tra l'Udinese e il Genoa.

Si è conclusa sul 2-2 la sfida del Bluenergy Stadium tra l'Udinese e il Genoa. Ospiti due volte in vantaggio grazie a una doppietta del solito Gudmundsson, poi la risposta dei friulani che segnano prima con Lucca e poi in pieno recupero grazie a un autogol di Maturo. Da segnalare tra le fila locali anche l'espulsione rimediata in pieno recupero da Lovric per un brutto fallo su Messias. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).