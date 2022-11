VIDEO - Alla Lazio il Derby della Capitale, Roma sconfitta 1-0: gli highlights della sfida

La Lazio batte 1-0 la Roma nel Derby della Capitale.

La Lazio batte 1-0 la Roma nel Derby della Capitale. L'azione decisiva è a ridosso della mezz'ora: Ibanez perde palla su Pedro e innesca Felipe Anderson a tu per tu con Rui Patricio, per il gol che deciderà l'intera sfida. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).