VIDEO - Altro stop per il Milan! Un ottimo Lecce impone il pari: gol e highlights

© foto di © DANIELE MASCOLO

Ancora una battuta d’arresto per il Milan che non va oltre il 2-2 sul campo del Lecce. I padroni di casa erano andati anche in doppio svantaggio con autogol di Hernandez e rete di Baschirotto, ma poi è arrivato il pareggio rossonero propiziato dalle reti di Leao e Calabria. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).