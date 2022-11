VIDEO - Ancora un pari per l'Udinese, a La Spezia finisce 1-1: gol e highlights del match

È terminata 1-1 la sfida del Picco fra Spezia e Udinese.

È terminata 1-1 la sfida del Picco fra Spezia e Udinese. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un gran gol di Reca su assist di Ampadu. L'Udinese è riuscita a pareggiare con Lovric, servito in maniera perfetta da Success. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).