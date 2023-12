VIDEO - Bari, coro contro De Laurentiis: "Qui non è Napoli, questo non è il tuo film"

Sfumata allo scadere la promozione in A nella finale playoff contro il Cagliari, per il Bari questa stagione si sta rivelando complicata e molto sofferta

TuttoNapoli.net

Sfumata allo scadere la promozione in A nella finale playoff contro il Cagliari, per il Bari questa stagione si sta rivelando complicata e molto sofferta. Dopo il ko contro lo Spezia di ieri, i tifosi in trasferta hanno contestato squadra e proprietà e sui social gira anche un video contro De Laurentiis in cui viene tirata in ballo Napoli. Ecco il testo ed il video di seguito:

"Qui non è Napoli. Questo non è il tuo film, Bari non è per te. De Laurentiis vattene!"