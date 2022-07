VIDEO - Bremer alla Juventus, è già polemica: saltò al coro "Chi non salta juventino è"

Gleison Bremer è un nuovo calciatore della Juventus, ceduto dal Torino per circa 50 milioni di euro complessivi.

Gleison Bremer è un nuovo calciatore della Juventus, ceduto dal Torino per circa 50 milioni di euro complessivi. Ma sui social è già impazzata la polemica. Nel giorno dell'ultima partita del Torino in campionato in casa, il difensore brasiliano saltò al coro dei tifosi "Chi non salta juventino è". Dopo l'ufficialità diversi supporters, non solo di fede granata, hanno riportato in auge le immagini.