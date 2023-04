VIDEO - “Chi non salta è napoletano”, super festa per la Salernitana con i tifosi

Si continua a festeggiare a Salerno per il pareggio al Maradona che ha rinviato la conquista matematica dello scudetto da parte del Napoli.

Si continua a festeggiare a Salerno per il pareggio al Maradona che ha rinviato la conquista matematica dello scudetto da parte del Napoli. 5mila tifosi della Salernitana si sono radunati allo stadio Arechi per una grande festa con bandiere e fumogeni. Presente anche la squadra di Paulo Sousa, uscita su un balcone dello stadio per salutare e assistere ai festeggiamenti. Tanti i cori di sostegno ai giocatori granata ma anche contro Napoli, tra questi il classico: "Chi non salta è napoletano”. Di seguito le immagini.