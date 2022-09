VIDEO - Crollo Inter, l'Udinese domina e vince 3-1: i gol e gli highlights del match

Terza sconfitta stagionale per l'Inter, che cade anche sul campo dell'Udinese.

Terza sconfitta stagionale per l'Inter, che cade anche sul campo dell'Udinese. 3-1 il risultato finale in favore degli uomini di Andrea Sottil, che ribaltano la rete iniziale di Barella. Fatale ai nerazzurri un autogol di Skriniar e le reti di Bijol e Arslan. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)