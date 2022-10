VIDEO - Da 0-2 a 2-2, l'Atalanta si fa rimontare dall'Udinese: gli highlights del match

Alla Dacia Arena, in una partita spettacolare, l'Atalanta si porta sul 2-0 facendosi rimontare nel finale dalla prepotente reazione dei padroni di casa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Dacia Arena, in una partita spettacolare, l'Atalanta si porta sul 2-0 facendosi rimontare nel finale dalla prepotente reazione dei padroni di casa. Per la squadra di Gasperini a segno Lookman e Muriel al 36' e al 56', l'Udinese rimonta grazie alle reti di Deulofeu e Pérez al 67' e al 78'. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app