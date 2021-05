VIDEO - Delirio a Milanello verso la Juve: folla di tifosi assembrati carica il Milan in partenza

Entusiasmo, delirio e maxi-assembramento a Milanello per la partenza del Milan per Torino. Questa sera la truppa di Stefano Pioli sfiderà la Juventus all'Allianz Stadium in un match importantissimo per la conquista di un posto nella prossima Champions League. Per l'occasione la Curva Sud rossonera ha voluto sostenere la squadra prima di partire, con una folla di tifosi, tra cori e fumogeni, a spingere la squadra.