VIDEO - Disastro Sampdoria, terzo ko di fila: il derby ligure è dello Spezia, gol e highlights

Di seguito gol e highlights del derby ligure disputato nel pomeriggio di questo sabato e valido per il 7° turno di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria perde per la terza volta di fila. Dopo essere andata in vantaggio con Sabiri all'11, la squadra di mister Giampaolo si è fatta infatti rimontare in casa dallo Spezia con un autogol di Murillo al 12' e il gol del definitivo 1-2 di Nzola al 72'. Di seguito gol e highlights del derby ligure disputato nel pomeriggio di questo sabato e valido per il 7° turno di Serie A.