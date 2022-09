VIDEO - Disfatta Roma a Udine: gol e highlights del match

Termina 4-0 la partita della Dacia Arena tra Udinese e Roma. Prima sconfitta stagionale per i giallorossi di Mourinho

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 4-0 la partita della Dacia Arena tra Udinese e Roma. Prima sconfitta stagionale per i giallorossi di Mourinho, che perdono così la chance di provare a raggiungere in solitaria la vetta della classifica. In gol Udogie, Samardzic, Pereyra, e Lovric. In basso le immagini della gara.