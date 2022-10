VIDEO - Due gol per tempo e il Milan stende il Monza: gol e highlights del match

Quarta vittoria consecutiva in Serie A per il Milan che stende 4-1 il Monza.

Finisce 4-1 il match tra Milan e Monza valido per l’11° turno di campionato. Ad aprire le marcature è stato Brahim Diaz (16’), al cui raddoppio (41’) ha fatto seguito la rete di Origi (65’). Ranocchia ha provato a riaccendere il Monza (70’), ma Leao ha chiuso definitivamente la sfida (84’). Rossoneri che ora si trovano, almeno momentaneamente, in prima posizione con il Napoli a quota 26 punti. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).