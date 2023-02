VIDEO - Dybala cancella l'autogol di Ibanez, ma la Roma impatta a Lecce: gli highlights

Non va oltre il pareggio la Roma di José Mourinho, che impatta 1-1 in casa del Lecce.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non va oltre il pareggio la Roma di José Mourinho, che impatta 1-1 in casa del Lecce. Vantaggio dei pugliesi con un'autorete di Ibanez su colpo di testa di Ibanez, con Dybala a pareggiare poco dopo dal dischetto. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).