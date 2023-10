VIDEO - Fiorentina ancora ko, la Lazio si rilancia al 95': gol e highlights

Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato

© foto di www.imagephotoagency.it

Un rigore trasformato da Ciro Immobile al 95' ha permesso alla Lazio di battere 1-0 la Fiorentina e cogliere il terzo successo consecutivo in campionato, e salire a 16 punti, uno in meno dei viola. Per i viola invece seconda sconfitta di fila dopo la vittoria di Napoli.