VIDEO - Fiorentina anemica, brutto ko a Udine: gli highlights

Brutto ko della Fiorentina alla Dacia Arena, con l'Udinese che vince 1-0.

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

Brutto ko della Fiorentina alla Dacia Arena, con l'Udinese che vince 1-0. Un brutto errore di Venuti regala a Deulofeu l'assist per Beto per il gol vittoria. Non può essere un caso se i viola, per la prima volta da quando c'è Italiano in panchina, hanno infilato la terza partita di campionato consecutiva senza segnare. Di seguito gli highlights della gara.