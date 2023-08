VIDEO - Fiorentina bella e travolgente, 4-1 al Genoa: gol e highlights

Grande spettacolo in uno dei due anticipi serali della prima giornata di campionato.

Grande spettacolo in uno dei due anticipi serali della prima giornata di campionato. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha travolto il Genoa neopromosso a Marassi 4-1 con una prova schiacciante. A segno per i viola Biraghi (5'), Bonaventura (11'), Gonzalez (40') e Mandragora (56'). Per i liguri gol di Biraschi (58'). Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc, attendi lo spot da app o clicca sul link).