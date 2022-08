VIDEO - Gli highlights di Milan-Udinese: il rigore fa ancora discutere

Il Milan ottiene i primi 3 punti imponendosi per 4-2 contro un'ottima Udinese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Pioli non tradisce le aspettative e lo fa inondando San Siro di tanti gol ed emozioni. Il Milan ottiene i primi 3 punti imponendosi per 4-2 contro un'ottima Udinese. Bianconeri subito in vantaggio con Becao dopo una manciata di secondi, il Milan ribalta tutto grazia al rigore trasformato da Theo Hernandez e alla rete di Ante Rebic. Poco prima dalla fine del primo tempo, Masina pareggia i conti per i bianconeri. Nella ripresa vantaggio immediato del Milan con Brahim Diaz, prima del poker firmato Rebic al 68'. Esordio anche per De Keteleare, a cui Pioli ha concesso 20'. Su Tuttonapoli.net questa stagione troverete tutti gli higlights ufficiali della Lega Serie A

Disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app