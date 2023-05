VIDEO - Hojlund-gol e l'Atalanta non molla il treno per l'Europa: ok col Verona, gol e highlights

Gli orobici passano in svantaggio in casa contro l'Hellas Verona (in gol Lazovic) ma riescono poi a ribaltare il risultato.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it L'Atalanta continua a credere nell'Europa. Gli orobici passano in svantaggio in casa contro l'Hellas Verona (in gol Lazovic) ma riescono poi a ribaltare il risultato. Zappacosta nel primo tempo pareggia i conti, Pasalic e Hojlund lanciano la Dea nella ripresa. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.