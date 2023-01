VIDEO - Il Bologna torna a vincere al Dall'Ara: un timido Spezia perde 2-0, gli highlights

Con un gol per tempo il Bologna torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, battendo 2-0 lo Spezia nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

Con un gol per tempo il Bologna torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, battendo 2-0 lo Spezia nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A. Dopo le reti di Posch al 37' e Orsolini al 78', troppo timida la reazione della squadra di Gotti che produce pochi pericoli per la porta di Skorupski. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).