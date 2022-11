VIDEO - Il Bologna vince ancora: battuto 2-1 in rimonta il Torino, gol e highlights

Al Dall'Ara il Bologna batte il Torino per 2-1 e conquista il terzo successo consecutivo in campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Dall'Ara il Bologna batte il Torino per 2-1 e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Ad aprire le marcature era stato il rigore di Lukic mentre nella ripresa ci pensa prima Orsolini a pareggiare mentre la rete del definitivo sorpasso è firmata da Posch. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).