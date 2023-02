VIDEO - Il Bologna vince il derby dell'Appennino 2-1, la Fiorentina cade in casa: gli highlights

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Motta, secondo ko interno di fila per la formazione di Italiano.

Al Franchi il Bologna batte 2-1 la Fiorentina e scavalca i viola in classifica. A segno Orsolini al 14', montaneo pareggio dei padroni di casa con Saponara al 19', gol vittoria di Posch ad inizio ripresa. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Motta, secondo ko interno di fila per la formazione di Italiano. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).