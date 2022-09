VIDEO - Il Bologna vince in rimonta 2-1 contro una Fiorentina in crisi: gli highlights del match

Il Bologna batte in rimonta la Fiorentina 2-1.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Bologna batte in rimonta la Fiorentina 2-1. Tutto nella ripresa, con il vantaggio viola firmato da Quarta e la rimonta rossoblù con Barrow e il solito Arnautovic. Primi tre punti per i felsinei, viola in crisi. Di seguito gli highlights del match del Dall'Ara.