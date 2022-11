VIDEO - Il Milan non tiene il passo del Napoli: solo 0-0 a Cremona, gli highlights del match

Il Milan fallisce l'occasione per rispondere al Napoli pareggiando 0-0 in casa della Cremonese.

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan fallisce l'occasione per rispondere al Napoli pareggiando 0-0 in casa della Cremonese nell'ultimo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Deludente la prova degli uomini di Pioli, che ora sono staccati di ben 8 punti dalla capolista. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).