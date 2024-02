VIDEO - Il Milan ribalta 3-2 il Frosinone, decisivo Jovic: gol e highlights

Finisce 2-3 allo Stirpe la gara tra Frosinone e Milan: i rossoneri con grande carattere la ribaltano con i gol di Gabbia e del solito Jovic

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 2-3 allo Stirpe la gara tra Frosinone e Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A. Nel primo tempo succede tutto in sette minuti: prima la sblocca Giroud, poi pareggia Soulé da rigore. Nella ripresa, gli uomini di Di Francesco mettono il muso avanti con la rete di Mazzitelli, ma i rossoneri con grande carattere la ribaltano grazie ai gol di Gabbia e del solito Jovic. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).