VIDEO - Il Milan soffre ma passa a Marassi 2-1, sfortunata la Samp: gol e highligths

Il Milan, soffrendo, conquista tre punti d'oro a Marassi contro Sampdoria con un secondo tempo giocato in dieci uomini per il rosso a Leao. Decisivi i gol di Messias e di Giroud su calcio di rigore, per la Samp una traversa di Djuricic sull'1-0 e un palo di nel finale Verre. Con la vittoria la squadra di Pioli affiuffa il Napoli al primo posto in classifica, domenica c'è lo scontro diretto a San Siro.