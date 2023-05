VIDEO - Il Milan travolge la Samp con la tripletta di Giroud: gol e highlights

Milan travolgente. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Stefano Pioli torna al successo imponendosi 5-1 sulla Sampdoria.

© foto di DANIELE MASCOLO

Milan travolgente. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, la squadra di Stefano Pioli torna al successo imponendosi 5-1 sulla Sampdoria. Decisivo Olivier Giroud, autore di una tripletta, oltre alle reti di Leao e Brahim Diaz. Per i blucerchiati a segno Fabio Quagliarella per il momentaneo pareggio. Di seguito gli highlights della partita. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).