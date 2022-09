VIDEO - Il Monza conquista il primo punto: gli highlights dell'1-1 di Lecce

Finisce senza vincitori né vinti il match del "Via del Mare".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce senza vincitori né vinti il match del "Via del Mare". Lecce e Monza si dividono la posta in palio chiudendo sull'1-1. Alla rete nella prima frazione di gara di Sensi ha risposto nella ripresa Joan Gonzalez ma i salentini nel finale hanno rischiato di vincerla. Primo punto in Serie A per i brianzoli. Di seguito gli highlights della sfida.