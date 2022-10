VIDEO - Il Torino ferma l'Udinese: alla Dacia Arena finisce 1-2, gol e highlights del match

Vittoria per 2-1 in trasferta per il Torino sull'Udinese, grazie alle reti di Ola Aina, al 15', e di Pellegri, nella ripresa.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Vittoria per 2-1 in trasferta per il Torino sull'Udinese, grazie alle reti di Ola Aina, al 15', e di Pellegri, nella ripresa. A nulla è valso invece il gol di Deulofeu, che aveva riportato il risultato in parità prima dell'intervallo. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)