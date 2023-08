VIDEO - Inter, ecco Pavard: il francese è sbarcato a Milano, domani le visite mediche

Benjamin Pavard è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Serie A con la maglia dell'Inter.

Inizia la nuova avventura in Serie A di Benjamin Pavard. Il difensore francese è infatti sbarcato in questi minuti a Milano direttamente da Monaco di Baviera e finalmente si appresta a vestire la maglia dell'Inter. Il classe '96 - che sbarca in nerazzurro dopo una lunga trattativa tra i due club - da domani inizierà l'iter di visite mediche propedeutiche alla firma. Al Bayern Monaco vanno 30 milioni di euro più 2 di bonus, per Pavard pronto un contratto fino al 2028 da circa 5 milioni di euro a stagione.

Ecco le prime immagini di Pavard, raccolte da TMW: