VIDEO - Inter, Marotta: "Porte chiuse unico strumento per terminare il campionato"

L'ad dell'Inter Giuseppe Marotta è intervenuto ai microfoni dei cronisti all'uscita del Consiglio di Serie A tenutosi al CONI in merito al caos calendari generato dall'effetto Coronavirus: "Il consiglio è andato bene, abbiamo creato la giusta armonia in un momento così delicato. Il tentativo è portare a termine il campionato con la massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo, ma come vedete lo scenario cambia continuamente e siamo attesa di un nuovo provvedimento dal Governo, quindi viaggiamo a vista".

"Quello delle porte chiuse potrebbe essere l'unico strumento per portare a termine il campionato alla luce delle restrizioni che giustamente il governo sta adottando. Il consiglio ha ratificato la proposta delle venti società di riprendere le partite sospese, questa è la soluzione della Lega. C'è uno slot differente tra il fine settimana, con le partite sospese, poi sarà la Lega a comunicare le date. Juve-Inter? Domenica o lunedì".