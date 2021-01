VIDEO - Juve, Dybala spaventa Pirlo: l'argentino zoppica vistosamente prima delle visite strumentali

Brutte notizie per Andrea Pirlo e per la Juventus, avversaria del Napoli in Supercoppa il 20 gennaio. Paolo Dybala è uscito malconcio dalla sfida al Sassuolo e in mattina è al Jmedical per gli accertamenti. Come certifica il video di TMW, l'attaccante zoppica vistosamente e indossa un tutore al ginocchio sinistro.