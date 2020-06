VIDEO - Juve in partenza per Roma, bianconeri divisi su due pullman

Trasferimento a Caselle per la Juventus, che domani sfiderà il Napoli nella finale di Coppa Italia: come accaduto, ma col Milan, appena tre giorni fa, i bianconeri si sono divisi su due pullman per raggiungere l'aeroporto torinese, dove saliranno sul velivolo che li porterà a Roma, sede della gara.

Due pullman accompagneranno il gruppo prima squadra della #Juventus all'aeroporto di Caselle, da dove voleranno verso Roma. pic.twitter.com/tPnlXRMrZw — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) June 16, 2020