VIDEO - l’Atalanta vince in rimonta a Bologna e aggancia Lazio e Roma: gol e highlights

© foto di www.imagephotoagency.it

Grazie ad un gran secondo tempo, l'Atalanta vince in rimonta a Bologna 2-1 e raggiunge a quota 31 punti Lazio e Roma. La squadra di Gasperini va sotto dopo 6' (Orsolini) soffre per tutti i primi 45' ma nella ripresa accelera anche grazie all'ingresso di Boga. Koopmeiners pareggia al 47' e Hojlund sigla il sorpasso qualche minuto più tardi su assist di Boga. Vani i tentativi del Bologna di pareggiare l'incontro. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).