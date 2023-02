VIDEO - L'Atalanta vince lo scontro Champions: 2-0 alla Lazio, gol e highlights

Importante successo in chiave Champions per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Importante successo in chiave Champions per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Gli orobici, infatti, hanno espugnato l'Olimpico sponda Lazio grazie alle reti di Zappacosta e Hojlund, sorpassando i biancocelesti in classifica e agganciando Milan e Roma. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).