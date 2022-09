VIDEO - L’Atalanta vola in vetta, 0-2 al Monza sempre più ultimo: gol e highlights

L’Atalanta espugna l’U-Power Stadium di Monza battendo 2-0 i padroni di casa a si prende la vetta solitaria della classifica

L’Atalanta espugna l’U-Power Stadium di Monza battendo 2-0 i padroni di casa a si prende la vetta solitaria della classifica. Dopo un primo tempo molto piatto, la squadra di Gasperini entra in campo dopo l'intervallo con un piglio e una cattiveria diversa, trovando due gol in meno di venti minuti grazie a Hojlund e all’autogol di Marlon. Primo posto in classifica, sempre più ultimo invece il Monza ancora a 0 punti. Di seguito gli highlights ufficiali della Lega Serie A (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)