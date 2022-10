VIDEO - L'Inter non si ferma, facile 3-0 alla Samp: gli highlights del match

Successo importante per l’Inter che prosegue nella sua striscia positiva.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Successo importante per l’Inter che prosegue nella sua striscia positiva. A San Siro la formazione nerazzurra ha piegato per 3-0 la Sampdoria: in gol De Vrij, Barella e Correa. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)