VIDEO - L'Inter si fa riprendere due volte dal Monza, è 2-2: gol e highlights del match

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter non va oltre il 2-2 sul campo del Monza, con i padroni di casa che hanno trovato la rete del pari al 93'. I nerazzurri erano passati in vantaggio ben due volte, prima con Darmian e poi con Lautaro Martinez, ma prima era arrivato l'1-1 firmato da Ciurria, poi il pareggio allo scadere con lo sfortunato autogol di Dumfries. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).