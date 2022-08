VIDEO - L'Inter vince all'ultimo secondo a Lecce: gli highlights del match

L'Inter batte il Lecce all'ultimo secondo disponibile e conquista tre punti al debutto stagionale in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter batte il Lecce all'ultimo secondo disponibile e conquista tre punti al debutto stagionale in Serie A. Dumfries salva Inzaghi dopo una partita spigolosa per i nerazzurri. Di seguito gli highlights della sfida. Disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app.