VIDEO - L'Udinese torna a vincere, 1-0 sul campo dell'Empoli: gol e highlights della gara

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese sbanca il Castellani di Empoli e interrompe un digiuno di vittorie che durava dal 22 gennaio scorso. A decidere il match contro i toscani è la rete di Rodrigo Becão, che in avvio di ripresa ha trovato il gol-vittoria di testa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, complice anche una deviazione di Luperto che non ha lasciato scampo a Perisan. Si riaccendono così le speranze europee dei friulani, che agganciano momentaneamente Juventus e Bologna al settimo posto in classifica. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).