VIDEO - L'Uomo DiGre salva il Monza! Finisce 0-0 con l'Udinese: gli highlights

Alla Dacia Arena finisce 0-0 la sfida tra Udinese e Monza: la partita la fanno solo i friulani ma Palladino viene salvato a più riprese da Di Gregorio

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Dacia Arena finisce 0-0 la sfida tra Udinese e Monza, valida per la 23esima giornata di Serie A. Match che vede una sola squadra in campo: i friulani chiudono con 21 tiri di cui 6 nello specchio della porta, ma gli uomini di Palladino vengono ripetutamente salvati dagli interventi di Di Gregorio. Al contrario, i brianzoli sono innocui e inoffensivi: all'intervallo vanno negli spogliatoi con 0 tiri tentati, nella ripresa il dato sale a 3 ma senza mai impensierire Okoye. Di seguito gol e highlights (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link di seguito da app).