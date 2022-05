VIDEO - La Cremonese di Gaetano torna in Serie A: notte di festa per squadra e tifosi

Notte storica per la Cremonese, che con il successo di ieri sul campo del Como si è assicurata il ritorno in Serie A dopo ventisei anni.

Notte storica per la Cremonese, che con il successo di ieri sul campo del Como si è assicurata il ritorno in Serie A dopo ventisei anni. Un'esplosione di gioia che si è riversata nelle vie della città, dove i giocatori, di rientro dalla trasferta al Sinigaglia, hanno potuto ricevere l'abbraccio collettivo dei tifosi. In calce le immagini caricate sui social dai profili ufficiali del club grigiorosso: