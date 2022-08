VIDEO - La Juve crea ma sciupa, la Roma acciuffa il pari: gol e highlights

Juventus e Roma si dividono la posta in palio. Il big match del terzo turno di Serie A finisce 1-1.

Juventus e Roma si dividono la posta in palio. Il big match del terzo turno di Serie A finisce 1-1. Alla rete di Vlahovic ha risposto nella ripresa Abraham. Secondo pareggio consecutivo per la Juventus che dopo un primo tempo da dominatrice ha rallentato nella ripresa colpita dalla rete dell'attaccante inglese. Di seguito gli highlights ufficiali della Lega Serie A (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app)