VIDEO - La Juve parla serbo: doppio Vlahovic e Kostic per il 3-0 di Salerno, gli highlights

Nel posticipo che chiude la 21^ giornata di Serie A, la Juventus non sbaglia all'Arechi e torna a vincere. Il 3-0 contro la Salernitana è firmato dalla doppietta di Vlahovic e dal sigillo di Kostic. Allegri si porta dunque a quota 26 punti in classifica (con Monza ed Empoli), Nicola resta fermo a 21. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).