VIDEO - La Juve vince di corto muso, 1-0 (tra le polemiche) alla Fiorentina: gli highlights

Seconda vittoria consecutiva per la Juventus, i bianconeri si impongo 1-0 nel match contro la Fiorentina grazie al gol Rabiot nel primo tempo. Nel finale annullato il gol del pari di Castrovilli per una posizione irregolare di Ranieri. Di seguito gol e highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app).