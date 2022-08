VIDEO - La Lazio batte in rimonta il Bologna: gli highlights del match

La Lazio batte 2-1 in rimonta il Bologna all'esordio in campionato.

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio batte 2-1 in rimonta il Bologna all'esordio in campionato. La squadra di Sarri va sotto nel primo tempo dopo il rigore trasformato da Arnautovic, ma nella ripresa ribalta il risultato grazie all'augol dell'ex De Silvestri e al gol vittoria del solito Immobile. Di seguito gli highlights della sfida dell'Olimpico. Disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app.